عدد سكان قطر 2021 ونسبة المسلمين والمسيحيين فرق شاسع

عدد سكان قطر 2021 من أهم المعلومات التى تدور في أذهان الكثيرون بالدولة، وتصنف دولة قطر بأنها مستوى دخل الفرد فيها مرتفع، فقد أطلق على دولة قطر لقب أغني دولة في العالم لمدة 3 سنوات متتالية حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي حوالي 106.000 دولار أمريكي، وقد يعتقد البعض أن عدد سكان قطر 2021 قليل ولكن هذا غير صحيح بالنسبة لمساحتها، كما أن دولة قطر غنية بالثروات النفطية والذي جعلها مقصد للكثير من المهاجرين على مر السنوات، ويتركز سكان دولة قطر في الغالب داخل العاصمة الدوحة فهي تمتلك أكبر عدد سكان.

عدد سكان قطر 2021

بلغ عدد سكان قطر 2021 حوالى 2.908.978 نسمة، وهى نسبة 0.04% من إجمالي سكان العالم، فتعتبر دولة قطر من الدول الصغيرة بمساحة 11.571 كم2 فهى تقع في قارة آسيا تحديدًا في جنوب غرب آسيا، وعملتها الريال القطري، وعاصمتها مدينة الدوحة وهى العاصمة الإدارية والاقتصادية والتجارية، ونظام الحكم فيها ملكى، ويأتي إلى دولة قطر العديد من مختلف البلدان العربية والأجنبية للعمل في مختلف مدن قطر لتلبية احتياجاتهم المعيشية حيث تكون الرواتب للعاملين فيه مرتفعة مقارنة بعملهم في بلادهم الأساسية.

عدد سكان قطر في كل مدينة

يقسم عدد سكان قطر 2021 في مختلف المدن على النحو التالي:

الدوحة العاصمة: 1.450.000

الريان : 444.557

أم صلال: 31.975

الخور: 31.547

الوكرة : 26.436

الجميلية: 13.085

الشيهانية: 8.380

دخان: 7.250

جريان البطنة: 6.308

مدينة الشمال: 5.400

أم باب: 2.500

الرويس: 3.334

الغويرية: 2.159

الوكير: 1.333

عدد سكان قطر قبل 2021

في عام 2020م: بلغ عدد سكان قطر نحو 2684000 نسمة.

في عام 2019م: بلغ عدد سكان قطر نحو 2766000 نسمة.

في عام 2018م: بلغ عدد سكان قطر نحو 2688000 نسمة.

في عام 2017م: بلغ عدد سكان قطر نحو 2641000 نسمة.

في عام 2016م: بلغ عدد سكان قطر نحو 2642000 نسمة.

في عام 2015م: بلغ عدد سكان قطر نحو 2642000 نسمة.

في عام 2010م: بلغ عدد سكان قطر نحو 1699000 نسمة.

في عام 2005م: بلغ عدد سكان قطر نحو 865000 نسمة.

في عام 2000م: بلغ عدد سكان قطر نحو 592000 نسمة.

نسبة المسلمين والمسيحيين في قطر

في إطار رصد عدد سكان قطر 2021 يجب العلم أن دولة قطر إسلامية من الدرجة الأولي، ويبلغ عدد سكانها المسلمون نسبة 80%من سكان الدولة بوجه عام، والمسيحيون 8.5% والنسبة المتبقية من الأجانب والجنسيات الأخري العمالة في الدولة.