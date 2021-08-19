نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد سكان الإمارات 2021 الأصليين والوافدين بالإحصائيات.. والتوزيع الجغرافي لكل مدينة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد سكان الإمارات 2021 الأصليين والوافدين من الإحصائيات الهامة التى يرغب معرفتها المقيمين بالدولة، بجانب مطالعة التوزيع الجغرافي لكل مدينة حيث تمتلك دولة الإمارات العديد من المدن بتوزيع جغرافي متميز، فيأتي إليها العديد من مختلف الدول والجنسيات للعمل، لذلك عدد سكان الإمارات 2021 الأصليين والوافدين كبير، وعن مناخ دولة الإمارات فهو صحراوي يتميز بارتفاع درجات الحرارة في الصيف، ويكون الجو معتدل في فصل الشتاء، لذلك تعتبر دولة الإمارات مقصد لكثير من السياح على مدار فصول السنة لتميزها أيضًا بناطحات السحاب والمباني المرتفعة، ومظاهر جذب السياحة.

عدد سكان الإمارات 2021

يبلغ عدد سكان الإمارات 2021 الأصليين حوالى 2.7 مليون مواطن، وهى نسبة 30 % من المقيمين على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة والتى يلبغ عددهم 9,890,402 مليون نسمة، وفق آخر إحصائية كشفت عنها الدولة، كما يتوقع مركز الإحصاء الإماراتي أن يكون التعداد السكاني فى عام 2030 حوالي 1100000 مليون نسمة.

التوزيع الجغرافي لمدن الإمارات

تضم دولة الإمارات العديد من المدن كبيرة، ويتوزع عدد السكان بداخلها بحوالى 9 مليون و800 ألف نسمة، ومن أبرزها إماراة أبو ظبي التى تبلغ 70 % من مساحة دولة الإمارات، وإليكم مدن الإمارات وعدد السكان بداخلها على النحو التالي:

مدينة دبي ويسكنها 3 مليون و500 ألف نسمة.

مدينة أبوظبي ويسكنها مليون و500 ألف نسمة.

مدينة الشارقة ويسكنها 800 ألف نسمة.

مدينة العين ويسكنها 500 ألف نسمة.

مدينة عجمان ويسكنها 300 ألف نسمة.

مدينة الفجيرة ويسكنها 150 ألف نسمة

مدينة أم القيروين ويسكنها 50 ألف نسمة

مدينة خورفكان ويسكنها 35 ألف نسمة

مدينة دبا الحصن ويسكنها 30 ألف نسمة

مدينة رأس الخيمة ويسكنها 300 ألف نسمة.

مساحة الإمارات

تبلغ مساحة الإمارات العربية المتحدة حوالي 83,600 كيلومتر مربع، وتحد أراضيها من الجزء الشرقي شبه الجزيرة العربية، كما تصل مساحة الإمارات إلى جزء كبير من الساحل الجنوبي للخليج العربي وخليج عمان وتحدها من الجهة الغربية والجنوبية “المملكة العربية السعودية”، ومن الشمال دولة قطر، ومن الشرق سلطنة عُمان.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بعدد سكان الإمارات 2021 الأصليين والوافدين بالإحصائيات والتوزيع الجغرافي لكل مدينة وهى من الأموؤ التي يكثر عليها البحث.