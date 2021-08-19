أمين عام الأمم المتحدة: قلقون من الوضع فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال جوتيرش "حان الوقت لإنهاء المعاناة فى إقليم تيجراى فى إثيوبيا".

وفى 8 أغسطس الجارى، اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى"، الحكومة الاتحادية فى إثيوبيا، بافتعال أزمة إنسانية فى هذا الإقليم بعد تكبد القوات الحكومية هزيمة ميدانية هناك.

وشددت حكومة تيجراى فى بيان نشره اليوم الأحد على حسابه فى "تويتر" وزير الإعلام الإثيوبى السابق جيتاشيف ريدا، وهو عضو اللجنة التنفيذية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى"، على أن حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد، بعد هزيمتها فى الإقليم، غيرت استراتيجيتها وفرضت حصارا أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.

وأشار البيان إلى أن هذا الحصار منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها فى تيجراى، وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، متهما حكومة آبى بتقويض جهود المنظمات الإغاثية التى تتعامل مع الأزمة فى تيجراى عمدا.