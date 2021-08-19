روسيا: لن نتعاون فى أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بداعش أو القاعدة

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا، فى كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى، إن أفغانستان لا تزال تبقى أرضا تأتى منها تهديدات إرهاب ومخدرات، مشيرا إلى أن هذه القضية سيكون التعامل معها على عاتق السلطات الجديدة وجوار أفغانستان.

وتابع: "نود التشديد على أن الاتحاد الروسى سيتعاون فقط مع الأطراف السياسية الأفغانية التى ليس لها صلات بالإرهابيين، وبالدرجة الأولى بتنظيمى داعش والقاعدة والتشكيلات المتحالفة معها".

وأضاف المندوب الروسى: "نأمل فى أن تمتنع جميع الأطراف الأفغانية عن استخدام العنف وأن تسهم فى تسوية الأوضاع"