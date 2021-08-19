تنسيق كليات القمة في مصر: ما الذى تغير بـ " دفعة التابلت"؟

يترقب طلاب الثانوية بمصر مصيرهم بعدما أسدل الستار على نتائج "دفعة التابلت"، التي شهدت تطبيق النظام الحديث في التعلم وأداء الامتحانات، ومن ثم تغير مؤشرات التنسيق الخاصة بدخول الجامعات مقارنة بالأعوام الماضية.

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، أن نسب النجاح في الشهادة الثانوية دفعة "2021" وصلت إلى 74 بالمئة، فيما أشار خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إلى انخفاض نسب التنسيق، حيث وصل الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى شعبة علمي علوم إلى 88.4 بالمئة، ومن شعبة علمي رياضة 80 بالمئة، أما الشعبة الأدبية فقد وصلت إلى 65.7 بالمئة.

تنسيق المرحلة الأولى

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي المصري، في مؤتمر صحفي، بدء كتابة رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة دفعة "2021" بداية من السبت المقبل و حتى 5 أيام، على أن تعلن النتيجة 28 أغسطس الجاري.

و توقع عبد الغفار النزول بالحد الأدنى للقبول بالكليات لتنسيق الجامعات المصرية 2021 ما بين 7 لـ 10 بالمئة، مشيرا إلى أن تنسيق هذا العام يختلف بشكل جذري عن الأعوام الماضية التي شهدت ارتفاعا في الحد الأدنى وشرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة بمصر.

نظام جديد

و يوضح الخبير التعليمي دكتور مجدي حمزة في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية، الفارق بين تنسيق الأعوام الماضية بالثانوية العامة والعام الحالي لدفعة "التابلت".

و يقول الخبير التعليمي: "تنسيق هذا العام سيكون ملائما لنتائج الطلاب، ولكن مع تقليل لعدد الطلبة بالجامعات.. فبدلا من حصول الجامعة في الأعوام الماضية على 10 آلاف طالب لشريحة مجموعات 99 بالمئة إلى 100 بالمئة، سنرى وضعا مختلفا هذا العام، حيث يصل العدد إلى 1500 طالب فقط في هذه الشريحة".

و يكمل حمزة: " أتوقع أن يحدث تنسيق هذا العام انعكاسا واضحا على مستويات الطلاب بالجامعات العلمية، بعدما غيرت الثانوية العامة قواعد الدرجات الوهمية التي كان يحصل عليها الطلاب خلال الأعوام السابقة، و المعتمدة على الحفظ والتلقين لدى الطلاب، حيث أخرجت الثانوية العامة هذا العام نتائج حقيقية أظهرت قدرات الطلاب ومدى تفوقهم، وهو ما يعود على مصلحة الطلاب والجامعات في النهاية" .

طريقة الامتحانات

و عن طريقة امتحانات الثانوية العامة لدفعة "2021" يعلق حمزة: " أعتقد أن طريقة الامتحانات كانت مختلفة ولم يعتاد عليها الطالب، كانت تعتمد على ارتباط الأفكار ببعضها البعض و كذلك الفهم".

نسبة رسوب

و عن الجانب السلبي في نتائج دفعة الثانوية العامة هذا العام، يتم حمزة حديثه بالقول: "الشيء المحزن هذا العام هو أن نسبة الرسوب مرتفعة للغاية، وهذه ظاهرة لم تحدث من قبل، على الرغم من أن هذا العام اعتمدت الوزارة على التصحيح الإلكتروني بدون تدخل العامل البشري، و بشكل عام أرى أن هذا العام شهد أكبر نسبة عدل في نتائج الثانوية العامة".