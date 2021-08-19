أسعار وأرقام مطاعم البرجر في السعودية وأفضل منيو البرجر يناسب جميع الأذواق، حيث يعتبر البرجر من ألذ الوجبات السريعة، فهو الخيار الأول لمن لا يريد بذل مجهود في إعداد الطعام، وذلك نظراً لتنوع وصفات البرجر وأشكاله وكذلك الإضافات التي تصنع الفارق، وهذه قائمة بأفضل مطاعم البرجر في السعودية.

أسعار وأرقام مطاعم البرجر في السعودية مطعم سكشن بي

هو واحد من أفضل مطاعم البرجر من ناحية الجودة والمذاق، وكذلك المكان نفسه يتميز بديكور حديث عصري، وعلى الرغم من أن القائمة مختصرة، إلا أنك لن تحتاج للتفكير في أصناف أخرى لأن الخيارات مناسبة للجميع. تتراوح أسعار البرجر بين ٣٤ و٨٣ ريال.

رقم مطعم سكشن بي

+966557797433

أسعار وأرقام مطاعم البرجر في السعودية مطعم ذا ريل برجر

يتمتع هذا المطعم بشهرة كبيرة نظراً لوجود قائمة طعام كبيرة وغنية بالكثير من الأصناف وليس فقط البرجر المعتاد، فيمكنك التمتع بالخيارات المختلفة من برجر اللحم أو الدجاج والكثير من المقبلات والسلطات الغريبة والشهية في نفس الوقت، يعتبر هذا المطعم من المطاعم الغالية بعض الشيء، ولكن عروض الوجبات أسعارها مناسبة للجميع.

رقم مطعم ذا ريل برجر

966594733821

مطعم برجر سبريد

من أكثر المطاعم اهتماماً بنوعية اللحم المقدم في شطائر البرجر أو شطائر اللحوم الأخرى التي يقدمها المطعم، فهو يقدم العديد من الخيارات سواء في الوجبة الأساسية أو في المقبلات والسلطات وكذلك في نوعية الخبز نفسه، ومع هذا فإن أسعار الطعام غالية بعض الشيء مقارنة بمطاعم البرجر الأخرى ولكن مقارنة بالجودة فهو يستحق.

رقم مطعم سبريد

+966114103172

مطعم برجر بوتيك

يعد هذا المطعم المكان المثالي لمن يبحث عن التغيير، فهو يقدم العديد من وصفات البرجر بأشكال مختلفة وغير تقليدية، كما يوفر وصفات أخرى كالبيتزا، والمميز في هذا المطعم هو انه دسم نوعاً ما، فهو مثالي لمن هو جائع بدرجة كبيرة، وكذلك المقبلات فهي وحدها ستفي بالغرض، كما يقدم المطعم العديد من الحلى وأكثرهم شهرة بودنج البراوني بالشوكولاتة، أسعار المطعم تتراوح بين ٣٥ إلى ١٢٠ ريال بالنسبة للبرجر، وبالنسبة للمقبلات والأطباق الجانبية من ٢٠ إلى ٥٠ ريال.

رقم مطعم برجر بوتيك

+966538533392

مطعم برجر الراقي

يوفر هذا المطعم العديد من الأطعمة المختلفة للبرجر ذات الإضافات العجيبة والتي تضفي على الشطائر الطعم المميز والفريد لها، فهو لديه العديد من الصلصات المميزة، وكذلك يشتهر بوجبات الدبل اللذيذة، ولهذا المطعم فروع عديدة في السعودية ولكن أفضلها فرع الرياض، وأسعار هذا المطعم معقولة ومناسبة للجميع.

رقم مطعم برجر الراقي

+966135970323