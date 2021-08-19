استعلام عن صلاحية اقامه وافد برقم الإقامة عبر ابشر وزارة الداخلية السعودية

استعلام عن صلاحية اقامه وافد ، تقدم وزارة الداخلية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني ابشر وزارة الداخلية خدمات عديده للمواطنين والمقيمين أيضا بالمملكة العربية السعودية ومن هذه الخدمات على سبيل المثال خدمة كيفية التأكد من صلاحية الإقامة وأيضا خدمة استعلام عن وافد هارب بالمملكة وغيرها من الخدمات وأيضا استعلام عن صلاحية الإقامة اليوم نقدم لكم خدمة اخرى تقدمها وزارة الداخلية غير موقعها الإلكتروني ابشر وهى استعلام عن سداد رسوم تجديد اقامه حيث المواطن أو المقيم يستطيعون الحصول على كل الخدمات الإلكترونية من خلال الأنترنت بمنتهى السهولة واليسر .

استعلام عن صلاحية اقامة وافد



خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة هي من الخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية والمديرية العامه للجوازات السعودية للوافدين وأيضا المواطنين أصحاب المنشآت ومن خلال خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة يتم توضيح كل البيانات الخاصة بالوافد ومعرفة هل تاريخ انتهاء الإقامة سارية ام تحتاج إلى تجديد وكل ما يخص موضوع الإقامات يتم مغرفته من خلال موقع ابشر وزارة الداخلية .

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

1- عليك الدخول لموقع أبشر الإلكتروني

2-قم باختيار الاستعلامات الإلكترونية والتي سوف تجدها مُفعلة.

3- قم بكتابة رقم الإقامة.

4- اكتب الرمز المائي بطريقة صحيحة ثم الضغط على عرض.

سوف تفتح صفحة جديدة بجميع البيانات الخاصة بك .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود

الاستعلام عن صلاحية الإقامة أو الاستعلام عن وافد برقم الحدود، تعتبر هي نفس خطوات الاستعلام برقم الإقامة، ولكن يتم كتابة رقم الحدود في حالة نسيان أو فقدان رقم الإقامة، ويتم الاستعلام بشكل طبيعي وتظهر كل البيانات المراد الاستعلام عنها.

استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة السعودية

سوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني طريقة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والتي تقوم بتوفيرها وزارة الداخلية السعودية وعليك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الموجود اعلي المقالة والدخول على قسم الاستعلامات الإلكترونية واختيار قسم الجوازات ثم خدمة الاستعلام عن الإقامة .

عليك بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن إقامة وقم بملء البيانات المطلوبة.

بمجرد انتهائك من كتابة بياناتك من رقم اقامة وغيره ستظهر لك كل المعلومات التي تريدها بخصوص إقامتك .

معرفة تاريخ إنتهاء الإقامةبوابة أبشر الإلكترونية الجوازات

وزارة الداخلية السعودية قد وفرت برنامج ابشر الجوازات عبر أجهزة الهاتف لمتابعة معرفة صلاحية الإقامة بالمملكة من خلال المحمول حتى يتم تسهيل الأمر على المقيمين والمواطنين بدلا من الولوج إلى المواقع الإلكترونية للوزارة عن طريق الكمبيوتر .

التحقق من صلاحية الإقامة

وزارة العمل والتنمية السعودية بالاشتراك مع ابشر وزارة الداخلية على تسهيل التعاملات لجميع الأشخاص وذالك لتسهيل الأمر على المقيمين والموظفين أيضا لتوفير الجهد وتقدم بوابة ابشر الكثير من الخدمات ومنها الاستعلام عن صلاحية اقامه وافد بالمملكة .

التأمين الصحي.

ضمان دفع الرسوم المطالب بها.

ضمان دفع مخالفات المرور.

الالتزام بالشروط المطالب بها والأوراق المطلوبة للتجديد .

شروط تجديد الإقامة للوافدين 1443

تحديث ، خدمة استعلام عن صلاحية اقامه وافد برقم الهوية أو الإقامة تكون من خلال ابشر وزارة الداخلية بدون تسجيل أو الدخول على حساب مفعل للمواطن أو الوافد تكون فقط برقك رخصة الإقامة على رابط ابشر الإلكتروني الموجود اعلي المقالة .

الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية

من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية تستطيع الاستفسار عن صلاحيتها بمنتهى السهولة باتباع الخطوات اللازمة عن طريق موقع ابشر وزارة الداخلية السعودي وعليك عقب الدخول إدخال البيانات المطلوبة وهى رقم الهوية ورقم النسخة وإدخال الرمز المرئي والضغط على كلمة عرض .

موقع وزارة الداخلية السعودي

موقع وزارة الداخلية السعودي الإلكتروني يقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والمقيمين ومن هذه الخدمات استعلام المخالفات المرورية وأيضا خدمة استعلام عن هوية مقيم وكل هذه الخدمات يمكن انت تستعلم عنها إلكترونيا دون الذهاب إلى وزارة الداخلية كل ما عليك هو الدخول على شبكة الأنترنت ثم موقع وزارة الداخلية .

أولا عليك الدخول على ابشر تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية

اختار من القائمة الرئيسية خدمة الاستعلامات الإلكترونية نضغط عليها

سوف تظهر لك قائمة منسدلة تحتوى على العديد من خدمات ابشر الأعمال المتاحة يتضمنها خيار الجوازات قم بالضغط عليها

تفتح لك قائمه اخرى بها بعض الاستعلامات منها خدمة استعلام عن انتهاء اقامه اضغط عليها .

اجراء التحويل وذلك من قبل الهيئة المختصة.

ملئ جميع البيانات كاملة لاستمارة تجديد الإقامة مختومة بختم المؤسسة تحميل استمارة طلب تجديد الإقامة

صورة من الترخيص أو السجل التجاري، سارية المفعول

تقديم أصل الإقامة أو الجواز.

كارت عمل لغير المستثمرين إلكترونيا.

تسديد رسوم الإقامة إلكترونيا تفاصيل السداد

تأمين طبي إلكتروني.

إثبات قيد الدراسة للأبناء الذكور لمن تعدي عمرهم 18 سنة.

الكشف الطبي بالمستشفيات المعتمدة ويرسل إلكتروني .

استعلام عن هوية مقيم من وزارة الداخليةخطوات تجديد الإقامةالاستعلام عن وافد جديد

وزارة الداخلية السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن وافد وأقامته وكفالته عن طريق موقع ابشر وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين لمعرفة موعد وصولهم إلى المملكة واستقبالهم عند وصولهم ويتم نقلهم إلى جهة العمل التي تم استقدامهم من خلال الكفيل بها .

خطوات الاستعلام عن وافد جديد

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية .



2-ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من أجل الاستعلام عن وافد جديد أو زائر .

3- ستظهر لك قائمة على يمين الشاشة توضح الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع.

4- اختار من ضمن القائمة السابقة خيار الجوازات لتظهر لك قائمة منطوية تضم عدد من الخيارات، من بينها الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين.

5- سوف تظهر الصفحة الخاصة بـ الاستعلام عن وافد جديد لتقوم بتعبئة البيانات المطلوبة، وهي كالتالي: رقم صاحب العمل، تاريخ ميلاد صاحب العمل، رمز التحقق ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على عرض للاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين .

6- عقب الضغط على خيار عرض ستظهر صفحة جديدة بها عدد من بيانات الوافد الجديد أو الزائر الذي استعلمنا عنه، متضمنة البيانات التالية: الاسم، المهنة، رقم دخول الحدود، رقم جواز السفر، الجنسية، منفذ الدخول، تاريخ الدخول .

قم بالدخول على رابط نظام ابشر وزارة الداخلية

قم بمليء الحقول الفارغة اكتب في الخانة الأولي رقم الإقامة

وفي الخانة الثانية قم بكتابة الرمز المرئي المرفق في المستطيل الذي أمامك

قم بالضغط على عرض

ستظهر لك نافذة بها ما إذا كانت الإقامة صالحة أم منتهية .

رابط الاستعلام عن صلاحية اقامة وافداستعلام عن تسديد رسوم تجديد اقامه

يعتبر الاستعلام عن تسديد رسوم تجديد اقامه وافد هي من الخدمات الهامة التي يقوم بتقديمها موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية ولكن أولا عليكم الدخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية السعودية والاستعلام عن طريق رقم الإقامة أو رقم هويه العامل لمعرفة صلاحية الإقامة من قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

تسديد رسوم الإقامة من خلال مصرف الراجحي

نعرض لكم كيفية تسديد رسوم تجديد الإقامة من خلال مصرف الراجحي بعد إدخال البيانات المطلوبة والخطوات تكون كالتالي.

اختيار المدفوعات الحكومية.

اختيار خدمات المقيمين.

اختيار تجديد اقامة.

تعبئة البيانات الموضحة.

موقع ابشر الإلكتروني

يعتبر موقع ابشر وزارة الداخلية احد اهم المواقع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويقدم ابشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية يصل لأكثر من مائة خدمة تقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، ويوفر نظام ابشر الوقت والجهد وعناء الأشخاص بعدم الذهاب إلى أي جهه التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية من اجل عمل أي خدمة أو الاستعلام عن أي شئ، ولكن من خلال تسجيل الدخول إلى موقع ابشر الإلكتروني يمكن عمل أي خدمه دون الخروج من المنزل مثل الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي برقم الهوية، الاستعلام عن المخالفات المرورية الجديده بالمملكة، وغيرها من الخدمات الأخري كل هذا من خلال ابشر.