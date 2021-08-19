انفجار فى العاصمة الصومالية مقديشو وأنباء عن إصابات

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "garda"، فإن الانفجار وقع فى مطعم بالقرب من وكالة المخابرات والأمن الصومالية، موضحا أنه "تم الإبلاغ عن ثلاث ضحايا على الأقل"، دون ذكر تفاصيل أخرى.
فيما لم تعلق السلطات حتى الآن على الحادث، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.
ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة "الشباب" التى تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" الإرهابى، وقوات الحكومة المركزية.
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