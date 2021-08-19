صور.. قراصنة يسخرون من الوضع فى أفغانستان بصور بايدن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" نشر القراصنة صورا ساخرة للرئيس الأمريكى جو بايدن. حيث قام هؤلاء المتهكمون بتحميل صورا ساخرة بايدن حول الوضع فى أفغانستان، وظهرت على اللوحات الإعلانية صور تعبيرية، بدا فى إحداها الرئيس الأمريكى ممسكا بآيس كريم وهو يحملق فى مشهد شهير لمروحية عسكرية أمريكية فى مطار كابل أثناء عمليات إجلاء الأمريكيين من المدينة.

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