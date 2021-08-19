بوتين ورئيس وزراء إيطاليا: يجب منع حدوث كارثة إنسانية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، تناول آخر المستجدات على الساحة الأفغانية والمخاطر الناجمة عنها، وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة محاربة انتشار الأيديولوجيا الإرهابية ومكافحة خطر المخدرات الصادر من أراضى أفغانستان.
ولفت البيان إلى أن الجانبين أعربا عن تأييدهما لتكثيف المساعى الدولية، خاصة ضمن إطار "مجموعة العشرين" التى تترأسها إيطاليا حاليا، بهدف الإسهام فى إحلال السلام والاستقرار فى أفغانستان.
كما أبدى بوتين ودراغى خلال المكالمة اهتمام بلديهما المتبادل بتطوير العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة فى مختلف المجالات، واتفقا على مواصلة اتصالات بينهما.
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