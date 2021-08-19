شرطة الكونجرس: سائق الشاحنة المشبوهة أبلغنا بامتلاكه قنبلة

جدة - نرمين السيد - بعدما أعلنت الشرطة الأمريكية، فى العاصمة واشنطن، اليوم الخميس، إغلاق محيط مبنى الكونجرس، والقيام بتفتيش شاحنة مشبوهة، أكدت شرطة الكابيتول أن الوضع تحت السيطرة وتم سحب المركبة المشبوهة وشخص بداخلها.





وقالت "لا نعرف دوافع المشتبه به، وجارى التفاوض معه"، مضيفة "سائق الشاحنة أبلغ أفرادنا بامتلاكه قنبلة"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

كما أوضحت أنه فى حوالى الساعة 9:15 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلى، سار رجل وشاحنة صغيرة سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونجرس".

وأضافت "لدينا اسم وهوية محتملان للمشتبه به، وليس لدينا الكثير من المعلومات على الإطلاق عنه فى هذا الوقت".

وكانت شرطة الكابيتول أعلنت فى وقت سابق، التعامل مع تحذير أمنى، داعية المدنيين للابتعاد عن محيط الكابيتول، مشيرة إلى التحقيق بشأن تهديد بوجود قنبلة.

كما دعت فى بيان، إلى عدم الاقتراب من المركبة المشبوهة. وأكدت مراسلة "العربية"، عن إخلاء مبنى مكتبة الكونجرس من الموظفين.

من جانبها، ذكرت قناة ABC، أن المشتبه به داخل الشاحنة المشبوهة يحمل شيئا بيده، وكان يدون ملاحظات على ورقة.

هذا وكانت وكالة "أسوشييتد برس"، أفادت بإخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس بعد الإبلاغ عن اشتباه بوجود انفجار محتمل فى سيارة قريبة.

هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه يتابع التطورات قرب الكونغرس، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالى يشارك فى الحادث الأمنى.