ميقاتى يؤكد لعون مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الأسس المعروفة

وذكر المكتب الإعلامى لميقاتى، فى بيان أصدر اليوم الخميس، أنه "يقدر.. لعون مضمون البيان الذى أصدره وتأكيده استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقى دعم المجتمع الدولى".
وأضاف البيان أن ميقاتى "إذ يقدر لفخامته إيجابية الموقف، يؤكد أنه سيستمر فى مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة، كما أنه ليس فى صدد الدخول فى أى سجال أو نقاش على الإعلام، متمنيا على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة فى أسرع وقت".
وفى وقت سابق من الخميس أصدر المكتب الإعلامى لعون بيانا قال فيه إنه "مصمم على الاستمرار فى التعاطى بانفتاح وتعاون وإيجابية" مع ميقاتى "لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقى دعم المجتمع الدولى".
وأضاف البيان أنه عون "قدم ويقدم... لميقاتى كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على اخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقا لغاياتها السياسية".
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