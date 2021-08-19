محمد بن زايد وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والتعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفى تلقاه من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





وتبادل بن زايد والرئيس الفرنسى خلال الإتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وأكدا فى هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار. كما تناول الاتصال مستجدات جائحة "كورونا" فى البلدين والعالم وجهود التعامل معها على مختلف المستويات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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