جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح البنتاجون، فى إيفاده الصحفى اليومى، سعيه لتعزيز أمن مطار كابول وضمان عمليات إجلاء آمنة من أفغانستان، مضيفا "نستخدم كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: إجلاء 12 ألف شخص من أفغانستان ولم نواجه اعتداءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.