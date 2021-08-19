الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية

جدة - نرمين السيد - وقال وانج يى، فى مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، إنه لا ينبغى للمجتمع الدولى أن يسمح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية.
ونقل بيان أصدرته وزارة الخارجية عن وانج قوله إن الوضع فى أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض، مشيرا إلى أنه يجب على المجتمع الدولى حث الأفغان على التقدم فى اتجاه إيجابى بدل ممارسة مزيد من الضغط.
وشدد وانج يى على أن الصين مستعدة لمواصلة لعب "دور بناء" فى ملف أفغانستان شريطة عدم التدخل الخارجى فى شؤون البلاد الداخلية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
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