النموذج التشغيلي لعودة الدراسة والعملية التعليمة حضوريا وعن بعد

النموذج التشغيلي لعودة الدراسة، كشف وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية خلال مؤتمر التواصل الحكومي عن النموذج التشغيلي لعودة الدراسة والعملية التعليم للتعليم حضوريا وعن بعد، لجميع الطلبة والطالبات في كل المراحل التعليمية في التعليم العام، كما أوضح أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة مع بداية العام الدراسي الجديد، من أجل عودة آمنة.

النموذج التشغيلي لعودة الدراسة حضوريا وعن بعد للعام الدراسي الجديد 1443

أوضح وزير التعليم خلال المؤتمر، وكما ورد في النموذج التشغيلي لعودة الدراسة، أن العودة الحضورية سوف تكون لجميع الطلاب والطالبات وحضور جميع المعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والمرحلة الثانوية سوف يكون بمدارسهم، وذلك بعد حصولهم على جرعتين من اللقاح ضد جائحة كورونا، وعودة العملية التعليمية عن بعد سوف تكون لطلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال على منصة روضتي والمرحلة الابتدائية على منصة مدرستي، وحضور معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سيكون حضور عن بعد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021، ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصرا، وحتى الساعة السابعة مساءا.

لن يسمح لهم بالحضور إلى المنشأة التعليمية.

يقوم المعلم أو المعلمة برفع الدروس اليومية لهم عبر منصة مدرستي.

سوف يتاح لهم البدائل التعليمية من خلال قنوات عين التعليمية، والمنصة التعليمية لأداء الواجبات والأنشطة التعليمية الإثرائية.

قامت الوزارة بتهيئة المباني الدراسية والإدارات التعليمية وفقا للإجراءات الاحترازية بمبلغ يقدر بأكثر من مليار ريال سعودي. استغنت الوزارة عن 671 مبني تم استأجرهم خلال العامين الماضيين. سلمت 232 مبني كافية لاستيعاب 119 ألف طالب وطالبة. قامت بتجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة إلى 21 ألف مدرسة. قامت بتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب دراسي استعدادا للعام الدراسي الجديد. عملت على تدريب ما يزيد عن 331 ألف معلم ومعلمة خلال الإجازة الصيفية. قامت الوزارة بإضافة 1497 فصل دراسي لمرحلة رياض الأطفال ضمن استعداداتها للعام الدراسي المقبل، سوف يلتحق بها 34 ألف و 500 طالب وطالبة. رفعت نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة رياض الأطفال إلى 40% للمعلمات.

الإجراءات اللازمة تجاه الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاحالاستعدادات للعام الدراسي الجديد والعودة للمدارس 1443