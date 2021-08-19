التقديم في الجامعات الأردنية 2021 -2022 وطريقة دفع رسوم الالتحاق بالجامعة

التقديم في الجامعات الأردنية 2021 هو أمر يهم جميع الطلاب في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الحالية، وقد قامت وزارة التعليم العالي من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد بالإعلان عن بدء استقبال طلبات تقديم الالتحاق الالكتروني في الجامعة الأردنية بدءاً من يوم اليوم الخميس الموافق 19 من أغسطس” آب” للعام الحالي 2021 ميلادية، ويمتد التقديم حتي يوم السبت الموافق 28 من أغسطس علي أن ينتهي التسجيل في الموقع الالكتروني لوحدة التنسيق في تمام الساعة الثانية عشر ليلاً، ويجب علي الطلاب اتباع بعض الخطوات للتسجيل ومن خلال المقال سوف يتم عرض هذه الخطوات.

التقديم في الجامعات الأردنية 2021 بالخطوات

علي طلاب مرحلة البكالوريوس تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعة عن طريق إنشاء حساب خاص بالطالب ثم دفع رسم الطلب ورسوم الطلب تصل إلي خمسة عشر دينار أردني ويتم الدفع عن طريق احدي قنوات الدفع الالكتروني، أما عن الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل فهي كالتالي:

علي الطالب إنشاء مستخدم جديد : وذلك عن طريق استخدام الرقم الوطني، وإنشاء كلمة مرور من اختيارك وسهل تذكرها ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

: وذلك عن طريق استخدام الرقم الوطني، وإنشاء كلمة مرور من اختيارك وسهل تذكرها ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب. كتابة معلومات الشهادة الثانوية : يجب إدخال وكتابة مكان تلقي الثانوية ومصدرها بجانب سنه الحصول عليها ومعدل الشهادة الثانوية.

: يجب إدخال وكتابة مكان تلقي الثانوية ومصدرها بجانب سنه الحصول عليها ومعدل الشهادة الثانوية. يجب اختيار التخصصات التي يرغب الطالب الالتحاق بها : حيث يقوم الطالب بكتابة خمس تخصصات علي الأقل وحتي ثلاثون تخصصاً.

: حيث يقوم الطالب بكتابة خمس تخصصات علي الأقل وحتي ثلاثون تخصصاً. ت حميل صورة عن كشف الثانوية : في حالة حصول الطالب علي الشهادة الثانوية الأردنية لعام 2004 فما قبل أو في حالة الحصول علي شهادة ثانوية غير أردنية فيجب عليك تحميل صورة كشف العلامات و شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية و التعليم الأردني، إذا كان الطالب حاصلا علي الثانوية عام 2005 فيما فوق لن يطلب منه تحميل أي وثيقة.

: في حالة حصول الطالب علي الشهادة الثانوية الأردنية لعام 2004 فما قبل أو في حالة الحصول علي شهادة ثانوية غير أردنية فيجب عليك تحميل صورة كشف العلامات و شهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية و التعليم الأردني، إذا كان الطالب حاصلا علي الثانوية عام 2005 فيما فوق لن يطلب منه تحميل أي وثيقة. دفع رسوم طلب الالتحاق :بعد التأكد من جميع البيانات المطلوبة، دفع رسوم طلب الالتحاق بالجامعة التي تصل إلي 15 دينار اردني عن طريق احدي قنوات الدفع التي تقدم خدمة فواتيركم .

:بعد التأكد من جميع البيانات المطلوبة، دفع رسوم طلب الالتحاق بالجامعة التي تصل إلي 15 دينار اردني عن طريق احدي قنوات الدفع التي تقدم خدمة . الدخول مرة أخري لطلب الالتحاق: بعد إتمام عملية دفع الرسوم بنجاح يجب الدخول مرة أخري لطلب الالتحاق للتأكد من وصول رسالة تفيد بأنه “تم دفع رسوم الطالب بنجاح”.

التقديم في الجامعات الأردنية 2021

أوضحت وحدة تنسيق القبول الموحد إلي أن التقديم يكون من خلال الرابط www.admhec.gov.io رابط وحدة تنسيق القبول الموحد، ويمكن للطالب الاطلاع علي جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل والسياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية.