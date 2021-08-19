الآن رابط التقديم علي الجامعات الأردنية 2021 إلكترونيا وحدة تنسيق القبول الموحد

رابط التقديم علي الجامعات الأردنية 2021 ، لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم بمملكة الأردن الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي منذ أيام قليلة تحديدا يوم 16 أغسطس 2021 الموافق يوم الاثنين. ومن وقت الإعلان عن النتيجة. حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة بمملكة الأردن عن إصدار وزارة التربية والتعليم عن نتائج معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2021. ومنذ ساعات قليلة ماضية لقد أعلنت بالفعل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن فتح باب تسجيل طلبات الطلبة والطالبات الذين قاموا بأداء أختبارات الثانوية العامة. كما سيتم الاستمرار في فتح باب التقديم من اليوم الموافق 19 من أغسطس 2021 وحتي يوم 28 أغسطس من الشهر الجاري وذلك عبر التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي موقع وحدة تنسيق القبول الموحد 2021. واليوم عزيزي القارئ سوق نستعرض لكم رابط التقديم علي الجامعات الأردنية 2021 وكيفية التسجيل فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

رابط التقديم علي الجامعات الأردنية 2021-2022 وكيفية التسجيل

بعد الإعلان عن معدلات القبول الموحد 2021 في الأردن يمكن التسجيل في الموقع بكل سهولة وذلك أعزائي الطلبة والطالبات من خلال الخطوات التالية فتابعوا معي.

يجب عليكم أعزائي الطلاب الدخول أولا علي موقع وحدة تنسيق القبول الموحد تسجيل دخول.

ثم يجب قراءة التخصصات بعناية داخل الجامعات الأردنية.

كما يمكنك ملئ البيانات بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها. وذلك بعد فتح باب التسجيل في الرغبات.

كتابة الرغبات التي يرغب بها الطالب. وذلك حسب المجموع الكلي للطالب.

ثم الضغط علي كلمة تأكيد التسجيل.

وحدة تنسيق القبول الموحد 2021 وشروط التسجيل

كما ذكرنا في السابق أن تم فتح باب التقديم وتسجيل رغبات الطلبة والطالبات صباح اليوم الخميس 19 أغسطس 2021. ولكن لتسجيل الرغبات هناك شروط.

سيكون التسجيل فقط للطلاب الحاصلين علي مجموع كلي أكثر من 65% حتي تتم عملية تسجيل الرغبات.

دفع رسوم التسجيل المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم وهي رسوم طلب الالتحاق التسجيل في الجامعات الأردنية .

. لعام 2021. كما أن قيمة الرسوم 15 دينارا أردنيا. ويمكن السداد عن طريق خدمة دفع الفواتير من البنك المركزي الأردني. وليكم فيديو توضيحي لكيفية التصفح داخل موقع وحدة تنسيق القبول الموحد 2021.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم رابط التقديم علي الجامعات الأردنية 2021 رسميا عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد 2021 الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.