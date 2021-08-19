شروط وموعد بدء التسجيل في الباحثين عن عمل بالكويت

سيظل دائما البحث عن العمل هو الشغل الشاغل لجميع البشر في شتي بقاع الأرض فالعمل هو السبيل الوحيد لصيانة النفس ورفع مستوي المعيشة وتحسين الدخل وتوفير كافة الاحتياجات الشخصية والعائلية وقد صرح ديوان الخدمة المدنية الكويتي في الساعات الماضية وذلك من خلال موقعه الرسمي عن فتح الموقع للتسجيل في الوظائف الخالية والتسجيل متاح لجميع المواطنين الكويتين مع إلزامية توافر بعض الشروط في المتقدم ولا يخفي علي الجميع أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المسئولة والتي يمكن من خلالها التقديم علي الوظائف الحكومية داخل دولة الكويت ويتيح الديوان خدمات إلكترونية عديدة للمواطنين وذلك حرصا علي سلامة الأفراد وتوفير الوقت والتيسير لجميع المواطنين.

موعد تسجيل الباحثين عن عمل بدولة الكويت

بناء علي البيان الصادر من ديوان الخدمة المدنية داخل دولة الكويت سوف يبدأ تسجيل الكويتين الباحثين عن عمل يوم الجمعة الموافق العشرون من شهر أغسطس الجاري 2021 م ويستمر تلقي الطلبات إلكترونيا لمدة أسبوعين علي أن يكون أخر موعد للتسجيل الجمعة الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2021 م .

كيفية التسجيل في الباحثين عن عمل بالكويت

من خلال الرابط الرسمي المعلن من ديوان الخدمة المدنية بالكويت تظهر لنا الصفحة الرسمية بعدها نقوم بالضغط علي الأيقونة الخاصة بالتوظيف .

بعدها نضغط علي أيقونة البحث عن عمل .

بعدها نقوم بملأ وتسجيل كافة البيانات المطلوبة .

بعدها نضغط علي إرسال الطلب .

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الباحثين عن عمل بالكويت