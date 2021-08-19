رئيس الأركان الجزائرى: الحرائق الأخيرة جزء من مؤامرة ونعمل على إفشالها

جدة - نرمين السيد - قال رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق سعيد شنقريحة، إن الحرائق الأخيرة التي اندلعت فى عدة ولايات، كانت جزء من مؤامرة شاملة تستهدف بلادنا بسبب وقوفنا إلى جانب القضايا العادلة.





وأضاف شنقريحة، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، "إننا عاقدون العزم على إفشال هذه المؤامرة، مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، مسنودين فى ذلك على شعبنا الأبى، الذى قدم أروع صور التضامن والتآزر خلال هذه المحنة"، داعيا إلى التحلى بالمزيد من اليقظة والحيطة والحذر لإحباط جميع المخططات التى تحاك ضد البلاد. وكان ‏المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، أعلن فى وقت سابق، ثبوت ضلوع منظمتى الماك ورشاد الإرهابيتين فى إشعال الحرائق التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة.

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