بايدن: الولايات المتحدة دخلت جائحة غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن، اليوم الخميس، إلى عدم تلقى 85 مليون شخص التطعيم ضد فيروس كورونا فى البلاد، مؤكدا تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وتابع الرئيس الأمريكى: "لقد عقدت للتو اجتماعا مطولا مع فريق مكافحة "كوفيد-19" البيانات الأخيرة تؤكد أننا ما زلنا فى حالة "جائحة غير المحصنين".

وأضاف بايدن: "النبأ السار هو أن المزيد من الناس يتم تطعيمهم، فقد زاد عدد التطعيمات الأسبوعية الجديدة بأكثر من 80% مقارنة بالشهر الماضى".

وأكد بايدن على ضرورة إلزام تطعيم العاملين فى دور رعاية المسنين، مشيرا لوفاة حوالى 130 ألفا من سكان دور رعاية المسنين منذ بداية الوباء.