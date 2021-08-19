بايدن: الولايات المتحدة دخلت جائحة غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن، اليوم الخميس، إلى عدم تلقى 85 مليون شخص التطعيم ضد فيروس كورونا فى البلاد، مؤكدا تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.
وتابع الرئيس الأمريكى: "لقد عقدت للتو اجتماعا مطولا مع فريق مكافحة "كوفيد-19" البيانات الأخيرة تؤكد أننا ما زلنا فى حالة "جائحة غير المحصنين".
وأضاف بايدن: "النبأ السار هو أن المزيد من الناس يتم تطعيمهم، فقد زاد عدد التطعيمات الأسبوعية الجديدة بأكثر من 80% مقارنة بالشهر الماضى".
وأكد بايدن على ضرورة إلزام تطعيم العاملين فى دور رعاية المسنين، مشيرا لوفاة حوالى 130 ألفا من سكان دور رعاية المسنين منذ بداية الوباء.
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