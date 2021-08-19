إخلاء مبنى الكونغرس الأميركي.. بسبب مركبة مشبوهة

أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي، الخميس، إخلاء مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس)، بسبب وجود مركبة مشبوهة خارج مبنى مكتبة الكونغرس.

ودعت شرطة الكونغرس على حسابها الموثق على "تويتر" الجمهور إلى الابتعاد عن المنطقة. وصدرت أوار للعاملين في مقر البرلمان الأميركي بالمغادرة حفاظا على حياتهم تحسبا لأي طارئ وقالت إنه تحقق في تقرير عن سيارة مشبوهة، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر وستبلغ الجمهور بأي معلومات يمكن نشرها.

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