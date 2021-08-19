بالغاز المصري.. عون يكشف خطة أميركية لتوفير الكهرباء للبنان

قالت الرئاسة اللبنانية، الخميس، إن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان على توفير الكهرباء، باستخدام الغاز المصري، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من نقص الوقود.
ووفقا لحساب الرئاسة اللبنانية، تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالا هاتفيا من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، أبلغته قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري.
وستوفر الخطة الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن لتوليده إلى كهرباء إضافية يمكن نقلها إلى لبنان عبر سوريا، بالإضافة إلى تسهيل نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان.
وأكدت السفيرة الأميركية شيا أن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري، وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.
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