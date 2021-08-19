فيديو.. حكم مباراة يشهر مسدسا ويطلق النار

لم يجد حكم مباراة كرة قدم في هندوارس خيارا إلا أن يسحب مسدسه ويشهره في وجه الآخرين تحسبا لوقوع كارثة.
وأظهر سريط فيديو جرى تداوله على شبكات التواصل لحظات بعيد انتهاء المباراة بين فريقين محليين، حيث نزلت أعداد من الجماهير إلى أرض الملعب، وفجأة سمع دوي إطلاق نار.
وتبين أن مطلق الرصاص هو حكم المباراة، إذ رصدته الكاميرات وهو يسير حاملا سلاحه الناري.
وذكرت تقارير إعلامية أن المباراة إقيمت، قبل أيام، في منطقة كوبان غربي هندوراس، الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وقالت قناة "Televicentro" التلفزيونية المحلية إن الحكم شعر بخطر يهدد حياته، بعد نزول جمهور الفريق الخاسر، ثم أطلق النيران في الهواء لتفريق أنصار الفريق.
وتعاني هندوراس من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة فضلا عن نظام غارق في الفساد، وهو ما أدى إلى تفشي العنف في البلاد، التي تواجه أيضا جرائم العصابات المنظمة.
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