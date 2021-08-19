نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل البحث عن عمل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت البوابة الإلكترونية الرسمية في دولة الكويت ، عبر مبوب التوظيف للمواطنين والمقيمين من موقع إلكتروني ديوان الخدمة المدنية الكويتي الإلكتروني عن أن فتح باب تسجيل المواطنين الكويتيين الباحثين عن فرص عمل يبدأ يوم غد الجمعة ، وذلك بهدف تسجيل البحث عن عمل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي من خلال التسجيل المركزي للباحثين عن عمل ، وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي نستعرضها لكم من خلال مقالنا اليوم ، كما تقدم البوابة خدمة تعيين الحاصلين علي مؤهل دراسي للتعين في القطاع الحكومي ، بدون أي شروط ولكن بمصوغات تقديم مثل كتاب الترشيح للمتقدم من الجهة الحكومية التي ينتوي العمل بها مع إرفاق نموذج البعثات ، وشهادة من التأمينات الاجتماعية ، وإرفاق أي شهادة خبرة سابقة لعملة ، وفي نفس السياق يمكن للعاملين بدولة الكويت الاطلاع علي طريقة التسجيل في تطبيق شلونك.

تسجيل البحث عن عمل في ديوان الخدمة المدنية الكويتي

في وقت مبكر أعلن ديوان الخدمات المدنية اليوم الخميس أن تسجيل المواطنين الكويتيين الباحثين عن فرصة عمل سيبدأ اعتبارا من غد الجمعة بإذن الله وذلك عبر الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت ، وقد أعلن الديوان الخاص بالخدمة المدنية الكويتي عن فتح باب تسجيل المواطنين الباحثين عن فرص عمل ، كما نشر الديوان عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في ديوان الخدمات المدنية من خلال صفحة التسجيل المركزي للباحثين عن عمل ، بإتباع الخطوات والشروط التي نعرضها لكم في الفقرة التالية.

شروط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان عام الخدمة المدنية فى الكويت وذكر الديوان عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط تسجيل العاطلين الباحثين عن فرص عمل بالكويت من الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية وفق الضوابط التالية :

المتقدم من العاطلين عن العمل بما لا يقل عن عام كامل من تاريخ تركة لآخر وظيفة التحق بها.

العاطل المتقدم كويتي الجنسية من الذكور والإناث.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وقت تقديم الطلب.

تسجيل بيانات المتقدم في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت.

ليس من حق الطلاب في جميع المراحل التقديم.

عمر المتقدم من حملة شهادة الثانوية ودون ذلك لا يقل عن 25 عام.

لحملة المؤهلات الثانوية ودون ذلك ، يجب إثبات شهادة بدورة تدريب في احدي شركات القطاع الخاص بمدة لا تقل عن 9 شهور متواصلة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة دعم حكومة دولة الكويت للمواطنين من الجنسين و يحرص ديوان الخدمة المدنيّة في دولة الكويت على توفير العديد من الخدمات للمواطنين العاطلين عن العمل.

خطوات التسجيل

أولاً علي الباحث الدخول لموقع ديوان الخدمات المدنية.

ثانياً الدخول على خانة البحث عن عمل.

ثالثاً تسجيل الموظفين وتسجيل المواطنين.

رابعاً البحث عن الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك والتقديم عليها.

خامساً تسجيل كافة البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات المطلوبة والضغط علي تسجيل.

يراعي انتظار التواصل مع المتقدم علي بيانات اتصاله لإجراء المقابلة الشخصية واستيفاء الإجراءات في حال قبوله.