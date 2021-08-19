بايدن: طالبان لم تتغير

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى مقابلة مع تلفزيون ABC الأمريكى، أن المهمة لتسهيل إجلاء الأمريكيين والأشخاص الذين ساعدوا القوات الأمريكية فى أفغانستان قد تمدد، وذكر أنه إذا تبقى مواطنون أمريكيون "فسنبقى لإخراجهم جميعا".
كما دافع عن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بالقول إنه لا يعلم إن كانت هناك "طريقة تمكن من الخروج بدون أن تعقبها حالات فوضى".
وأقر الرئيس بأن الاستخبارات الأمريكية لم تتوقع استيلاء طالبان على البلاد بمثل تلك السرعة.
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