طالبان توجه تعليمات إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالة وجهتها طالبان إلى خطباء المساجد فى العاصمة كابل وبقية الولايات: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نرجو من جميع الخطباء الكرام، أن يلقوا خطب الجمعة غدا فى المواضيع التالية:

- بيان مصالح "النظام الإسلامى" للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق.

- حث المواطنين على التعاون من أجل بناء الوطن والنهوض به، وعدم محاولة الهروب منه، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد.

-الرد المدلل على الدعايات السلبية للعدو واستفزازاته، من أجل قناعة الشعب واطمئنانه.

وكانت الرسال موجهة من جهة تسمى نفسها "لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".