طالبان توجه تعليمات إلى أئمة المساجد بشأن خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالة وجهتها طالبان إلى خطباء المساجد فى العاصمة كابل وبقية الولايات: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم التوفيق والسداد. نرجو من جميع الخطباء الكرام، أن يلقوا خطب الجمعة غدا فى المواضيع التالية:
- بيان مصالح "النظام الإسلامى" للمواطنين، ودعوة الناس إلى الوحدة والاتفاق.
- حث المواطنين على التعاون من أجل بناء الوطن والنهوض به، وعدم محاولة الهروب منه، وإعادة الكوادر والثروات إلى البلد.
-الرد المدلل على الدعايات السلبية للعدو واستفزازاته، من أجل قناعة الشعب واطمئنانه.
وكانت الرسال موجهة من جهة تسمى نفسها "لجنة الدعوة والإرشاد، والتجنيد، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".
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