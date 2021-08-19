جوتيريش: اليوم العالمى للعمل الإنسانى يهدف للتعامل مع أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وظيفة العاملين فى مجال الأنشطة الإنسانية هى أن يساعدوا الأشخاص الأشد ضعفا فى العالم عندما تقع الكوارث، ولكن العاملين فى تقديم المعونة يواجهون تهديدات متنامية فى جميع أنحاء العالم.

وأكد الأمين العام أن هذا اليوم مخصص لنشيد بالعاملين فى مجال تقديم المعونة، ونلتزم ببذل كل ما فى وسعنا لحمايتهم وحماية العمل الحيوى الذى يضطلعون به.

وأوضح "جوتيريش" أنه فى السنوات العشرين الماضية، تضاعفت عمليات الرمى بالرصاص والاختطاف وغيرها من الهجمات الموجهة ضد المنظمات الإنسانية عشر مرات. وفى هذا العام وحده، قُتل ما لا يقل عن 72 من العاملين فى مجال الأنشطة الإنسانية فى مناطق النزاع.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنه مع تركيز معظم الحملات المناخية على إبطاء تغير المناخ وتأمين مستقبل الكوكب، فإن اليوم العالمى للعمل الإنسانى لعام 2021 يسلط الضوء على العواقب المباشرة لحالة الطوارئ المناخية على الأشخاص الأضعف فى العالم وضمان التعريف بهم وبمشاكلهم ووضع احتياجاتهم على رأس جدول الأعمال فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل.