اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 لجميع الشعب علمى علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية، وتقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم السبت الموافق 4 سبتمبر 2021 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 لمدة 9 أيام متتالية لشعبة علمى رياضيات و7 أيام لطلاب شعبة علمى علوم والشعبة الأدبية.

تُعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين فى مادة أو مادتين فقط، أما الطلاب الراسبين فى أكثر من مادتين فلا يحق لهم دخول امتحانات الدور الثاني ويعتبروا راسبين ولهم حق إعادة السنة فى المواد التى رسبوا فيها فقط.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري وبلغت نسبة النجاح 74% وقد تم نشر النتيجة على موقع بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية برقم جلوس الطالب.

السبت 4 سبتمبر 2021 امتحان اللغة العربية لجميع الشعب وزمن الامتحان 3 ساعات.

الأحد 5 سبتمبر 2021 امتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب ومدة الامتحان ساعتان.

الاثنين 6 سبتمبر 2021 امتحان الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” لشعبة رياضيات ومدته ساعتان.

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 امتحان الفيزياء لشعبتى علوم ورياضيات ومدته 3 ساعات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية ومدته 3 ساعات.

الأربعاء 8 سبتمبر 2021 امتحان اللغة الأجنبية الأولي لجميع الشعب ومدة الامتحان 3 ساعات.

الخميس 9 سبتمبر 2021 امتحان الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” لشعبة علمى رياضيات ومدته ساعتان.

السبت 11 سبتمبر 2021 امتحان الكيمياء لطلاب شعبتي علمى علوم ورياضيات ومدته 3 ساعات، وامتحان الجغرافيا للأدبي ومدته 3 ساعات.

الأحد 12 سبتمبر 2021 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم ومدته 3 ساعات، وامتحان مادة الرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل” لشعبة علمى رياضيات ومدته ساعتان، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية ومدة الامتحان 3 ساعات.

الاثنين 13 سبتمبر 2021 امتحان الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم ومدته 3 ساعات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ومدته 3 ساعات، وامتحان الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” لشعبة علمى رياضيات ومدته ساعتان.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021جدول امتحان الدور الثاني 2021 للثانوية العامة

تستمر امتحانات الدور الثاني 9 أيام لشعبة رياضيات، و7 أيام لعلمى علوم والأدبي الأدبية وذلك وفقاً للجدول التالي