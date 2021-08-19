معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 دور أول عبر ملفات pdf أسماء النجاحين قريباً

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول ، يبحث جميع الطلاب الآن بعدما انتهوا من امتحانات الصف الثالث المتوسط عن رابط النتيجة، بينما هناك الكثير من الأخبار التي يتم تداولها بخصوص النتائج، وكان أبرزها ما نشرته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2021 ، أن وزارة التربية وكافة اللجان انتهت فعلياً من جميع الإجراءات التي تخص التصحيح والمراجعة والتدقيق وتقدير درجات طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بجميع المحافظات العراقية ، وفيما يخص هذا الشأن سنوفر لكم أدناه روابط الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2021.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول

قالت مصادر تربوية أن وزارة التربية العراقية قد انتهت كلياً من أعمال التصحيح وحالياً يتم التجهيز والاستعداد لرفع نتائج الثالث المتوسط للدور الأول 2021 عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث سيتمكن كافة الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة ، أو من خلال ملفات pdf تحمل أسماء الناجحين في الثالث متوسط الدور الأول 2021.

وأكدت مصادر تربوية أن عمليات الامتحانات لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط، قد سارت على قدم وساق وفقاً لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية، فيما أوضحت بعض الصفحات الإلكترونية نقلاً عن وزارة التربية العراقية، أن الوزارة راعت كافة الطلاب والطالبات أثناء عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات، حيث قالت أن المصحح إذا شك فقط أن الطالب أو الطالبة يستحق نصف درجة يتم تحويلها لدرجة كاملة ويتم إضافتها ضمن الدرجات المستحقة للطالب.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2021

من خلال مهو موضح أدناه، تجدون روابط تخص نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول، ولكن لم يتم تفعيلها نظراً أن وزارة التربية العراقية لم تعلن عن النتيجة في الوقت الحالي، وسيتم الكشف عن أسماء الناجحين في الثالث متوسط الدور الأول 2021 خلال الأيام القليلة القادمة، ورجحت بعض المصادر القريبة أنت النتائج ستكون متوفرة مطلع الأسبوع المقبل.

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ونود أن نذكركم أن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2021 سيتم نشرها عبر موقع نتائجنا ، نتائج ثالث متوسط 2021 موقع ناجح، وذلك سيكون نقلاً عن الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وقت إعلان النتيجة.