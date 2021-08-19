أخبار اليمن : منظمة: البشرية معرضة للخطر لدرجة كبيرة

منظمة: البشرية معرضة للخطر لدرجة كبيرة
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن البشرية معرضة للخطر إلى درجة كبيرة في الوقت الراهن، حيث تواجه وباء فيروس كورونا وحالات طارئة أخرى.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الأربعاء، قوله: "في الحقيقة لم أر أبدا مثل هذا العدد من الحالات الطارئة في آن واحد.. وهذه المرحلة يميزها تعرضنا للخطر إلى درجة كبيرة".
وأشار إلى أن البشرية تواجه الآن أزمة المناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات ووباء فيروس كورونا.
وأضاف: إنه يتعين على الدول التي كانت تميل إلى الانعزال، أن تتعاون مع الدول الأخرى.
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