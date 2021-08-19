رابط تسجيل الباحثين عن عمل الكويت عبر موقع ديوان الخدمة المدنية تعرف على الشروط وموعد التقديم

رابط تسجيل الباحثين عن عمل الكويت، من أهم الكلمات البحثية اليوم من قبل ألاف الكويتيين والكويتيات الباحثين عن فرصة عمل، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة جراء فيروس كورونا الذي أثر على أغلب الدول بالسلب، فقد أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عبر موقعه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح باب التسجيل على وظائف بداية من غداً الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد التسجيل وألية التقديم للتسجيل، والشروط الخاصة بالتقديم، وهو ما سنعرضه لكم من خلال موقعكم المتميز ثقفني، حتى نكون دليل لكل شخص يرغب في الدخول للموق وتسجيل بياناته عليه.رابط تسجيل الباحثين عن عمل الكويت
- الدخول على الرابط الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.
- أنقر على الباحثين عن عمل.
- قم بتسجيل الرقم المدني ثم أضغط متابعة.
- قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ” رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، التأكد من صحة البيانات.
- الإقرار بصحة البيانات التي قمت بتسجيلها.
- قم بتحميل كافة الوثائق المطلوبة ثم بعد ذالك أضغط حفظ.
- |أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم وقت التسجيل 18 عام ميلادي.
- أن لا يكون يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
- لا يكون له سجل تأميني في سجلات التأمينات الاجتماعية الكويتي.
- أن يكون مر على تركه لأخر وظيفة كان يعمل بها عام كامل.
- أن لا يكون يدرس في أي مرحلة سنية أو في الجامعة.
- في حالة أن كان حاصل على الثانوية العامة لا يجب أن يقل السن عن 25 عام.
- التقديم للأرمل، المتزوج، المطلق من الجنسيين.
- يبدأ التقديم أعتباراً من يوم الجمعة 2021/08/20 ميلادي.
- ينتهي التسجيل يوم الجمعة الموافق 2021/09/03 الشهر القادم.
الشغل الشاغل للحكومات الآن هو توفير فرص عمل لأبنائها، والقضاء على ظاهرة البطالة التي تحدث خلل في المجتمعات وتذيد من الجرائم والعنف بين الناس، لذا تحرص الحكومة الكويتية على توفير فرص للكويتين الجادين في العمل، وتتجه الحكومة الكويتية الآن في استبدال العمالة الأجنبية بالمالة الكويتية في كثير من التخصصات.
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رابط تسجيل الباحثين عن عمل الكويت، من أهم الكلمات البحثية اليوم من قبل ألاف الكويتيين والكويتيات الباحثين عن فرصة عمل، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة جراء فيروس كورونا الذي أثر على أغلب الدول بالسلب، فقد أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عبر موقعه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن فتح باب التسجيل على وظائف بداية من غداً الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد التسجيل وألية التقديم للتسجيل، والشروط الخاصة بالتقديم، وهو ما سنعرضه لكم من خلال موقعكم المتميز ثقفني، حتى نكون دليل لكل شخص يرغب في الدخول للموق وتسجيل بياناته عليه.رابط تسجيل الباحثين عن عمل الكويت
- الدخول على الرابط الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.
- أنقر على الباحثين عن عمل.
- قم بتسجيل الرقم المدني ثم أضغط متابعة.
- قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة ” رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، التأكد من صحة البيانات.
- الإقرار بصحة البيانات التي قمت بتسجيلها.
- قم بتحميل كافة الوثائق المطلوبة ثم بعد ذالك أضغط حفظ.
- |أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم وقت التسجيل 18 عام ميلادي.
- أن لا يكون يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
- لا يكون له سجل تأميني في سجلات التأمينات الاجتماعية الكويتي.
- أن يكون مر على تركه لأخر وظيفة كان يعمل بها عام كامل.
- أن لا يكون يدرس في أي مرحلة سنية أو في الجامعة.
- في حالة أن كان حاصل على الثانوية العامة لا يجب أن يقل السن عن 25 عام.
- التقديم للأرمل، المتزوج، المطلق من الجنسيين.
- يبدأ التقديم أعتباراً من يوم الجمعة 2021/08/20 ميلادي.
- ينتهي التسجيل يوم الجمعة الموافق 2021/09/03 الشهر القادم.
الشغل الشاغل للحكومات الآن هو توفير فرص عمل لأبنائها، والقضاء على ظاهرة البطالة التي تحدث خلل في المجتمعات وتذيد من الجرائم والعنف بين الناس، لذا تحرص الحكومة الكويتية على توفير فرص للكويتين الجادين في العمل، وتتجه الحكومة الكويتية الآن في استبدال العمالة الأجنبية بالمالة الكويتية في كثير من التخصصات.
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