“عاجل” فتح رابط ديوان الخدمة المدنية الكويتي موقع تسجيل الباحثين عن عمل الكويت Csc.gov.kw

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني في ظل بحثنا عن كل ما هم المواطنون في دولة الكويت، وجد أن رابط ديوان الخدمة المدنية الكويتي، يحظى بعملية بحث مكثفة من قبل المواطنين الكويتين الراغبين في إيجاد فرصة عمل مناسبة، بعد أن أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن موعد فتح الموقع أمام الكويتيين للتسجيل في وظائف شاغرة، وحدد بعض الضوابط والشروط العامة التي يجب توافرها في الشخص الراغب في التسجيل على الموقع، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل الإعلان فتابعونا.

رابط ديوان الخدمة الوطنية الكويتي

بعد أن تم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل بدأ التساؤل بين الراغبين عن العمل، في البحث عن ألية التسجيل إلكترونياً عبر الموقع وهو ما سنقدمه من خلال الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على رابط Csc.gov.kw .

. النقر على الأيقونة الخاصة بالتوظيف من الصفحة الرئيسية.

ثم بعد ذالك الدخول على خانة البحث عن عمل.

تسجيل البيانات الشخصية للشخص الراغب في التسجيل للعمل بدقة.

الضغط على إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني لطلب العمل.

موعد فتح تسجيل الباحثين عن عمل بالكويت

كما جاء في إعلان التسجيل عبر موقع الديوان على تويتر فأن باب التسجيل للباحثين عن العمل، سيفتح اعتباراً من يوم الجمعة 2021/08/20 الموافق 1443/01/12 هجري، ويستمر في تلقي الطلبات حتى يوم الجمعة 2021/09/03 الشهر القادم.

يشترط للتقديم أن يكون المواطن كويتي الجنسية. ولا يقل سنه عند التقديم عن 18 عام ميلادي. في حال أن كان المتقدم كان يعمل في السابق يجب أن يكون مر عام كامل على تركه الوظيفة التي كان يعمل بها> أن لا يكون المتقدم للتسجيل مقيد في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية. أن يكون قد أنهى مرحلة التعليم وغير مسجل في أي مدرسة أو كلية ” أن لا يكون طالب”. في حالة أن الراغب في التسجيل حاصل على شهادة الثانوية العامة فأقل يجب أن يكون السن أكبر من 25 عام ويجب الحصول على دورة تدريبية من معاهد القطاع الخاص لا تقل مدة الدورة عن 9 أشهر وتكون متصلة. المطلق أو المتزوج أو الأرمل من الجنسين.

الشروط العامة للتسجيل في وظائف ديوان الخدمة المدنيةرابط ديوان الخدمة المدنية الكويتي

ديوان الخدمة المدنية بالكويت هو الجهة الرسمية المنوط بها التقديم على الوظائف الحكومية في الكويت، ويقدم العديد من الخدمات الأخري للمواطنين، وكافة الخدمات التي يقدمها تكون إلكترونياً، حتى يتم توفير الوقت والجهد على المواطنين الكويتيين المتعاملين معه.