إيران: حصيلة وفيات كورونا تجاوزت 100 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وفى الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع عودة ظهور كورونا فى إيران، سُجلت أرقام غير مسبوقة من حيث عدد الوفيات والمرضى فى إيران.

ولم يوافق المرشد الإيراني، على خامنئي، على السماح بتزويد اللقاح بأى طريقة ممكنة إلا بعد 8 أشهر عقب تصاعد أزمة كورونا فى البلاد. وكان قد حظر فى السابق شراء لقاحات أمريكية وبريطانية.

كذلك، تسبب تصاعد الأزمة بسبب نقص المرافق الطبية والأدوية والأكسجين والضغط على الكادر الطبى فى انتقادات واسعة بين المواطنين والخبراء وحتى المسؤولين، ويلقى الكثير باللائمة فى الأزمة الأخيرة على التأخر فى شراء اللقاح، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين فى هذا الصدد.