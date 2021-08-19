جدة - نرمين السيد - وفى الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع عودة ظهور كورونا فى إيران، سُجلت أرقام غير مسبوقة من حيث عدد الوفيات والمرضى فى إيران.
ولم يوافق المرشد الإيراني، على خامنئي، على السماح بتزويد اللقاح بأى طريقة ممكنة إلا بعد 8 أشهر عقب تصاعد أزمة كورونا فى البلاد. وكان قد حظر فى السابق شراء لقاحات أمريكية وبريطانية.
كذلك، تسبب تصاعد الأزمة بسبب نقص المرافق الطبية والأدوية والأكسجين والضغط على الكادر الطبى فى انتقادات واسعة بين المواطنين والخبراء وحتى المسؤولين، ويلقى الكثير باللائمة فى الأزمة الأخيرة على التأخر فى شراء اللقاح، ويطالبون بمحاسبة المسؤولين فى هذا الصدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: حصيلة وفيات كورونا تجاوزت 100 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.