جدة - نرمين السيد - وأضاف كليمان بون، فى تصريحات صحفية: "لا نجرى أى اتصال سياسى مع طالبان، ولن يكون هناك أى تهاون أو مجاملة من أى نوع كان مع نظام طالبان. فما من نهج معتدل لدى هذه الحركة". وتابع "نشهد الأسوأ الآن فى أفغانستان. فى حال شاركت أطياف سياسية أخرى فى حكومة أوسع، فالوضع سيكون أقل سوءا بقليل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: لن نعترف بنظام حركة طالبان ولن نتهاون معه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.