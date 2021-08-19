عاجل.. التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة للحوثيين باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات التحالف العربى، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حوثية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف، فى بيان "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

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