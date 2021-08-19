لافروف: ندعم خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد -
وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، فى موسكو، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش بحكومة الوفاق الوطنى: "أكدنا دعم روسيا لتلك القرارات التى تتخذ فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة، بما فى ذلك ضرورة انسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية بلا استثناء من ليبيا".
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أنه "اتفقنا على أننا سنواصل بناء اتصالاتنا بين وزارتى الخارجية، وتبادل التقييمات بشأن الأزمات والصراعات المستمرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتابع: نريد استئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع ليبيا، داعيا لتضامن دولى من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.
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