رابط تسجيل الباحثين عن عمل الكويت 2021 الخدمة المدنية تفتح التسجيل عبر csc.gov.kw

رابط تسجيل الباحثين عن عمل في دولة الكويت، من أهم الروابط الإلكترونية وأكثرها بحثاً في الكويت خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلن ديوان الخدمة المدنية عن موعد فتح التسجيل، وذلك من خلال تويته على الصفحة الرسمية له عبر تويتر، ونظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا الموضوع، نظراً لبحث عدد كبير من المواطنين الكويتيين عن عمل في مختلف المجالات، خاصةً بعد الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم، بسبب فيروس كورونا الذي أفقد العديد من العاملين بمختلف القطاعات أعمالهم، وحرصاً من الحكومة الكويتية بتوفير العديد من الوظائف للكويتيين، والتقديم عليها ضمن خطة الحكومة والدولة لتوفير خدماتها إلكترونياً حفاظاً على سلامة المواطنين من عدوي الفيروس، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نتابع أهم الأخبار حول العالم ونعرضها عليكم من مصادرها الرسمية، لذلك نوضح لكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية فتابعونا.

الدخول على الموقع الإلكتروني “csc.gov.kw“.

الضغط على أيقونة توظيف.

الدخول على خانة البحث عن عمل.

كتابة بيانات الراغب في العمل.

النقر على خانة إرسال.

موقع ديوان الخدمة المدنية الكويتيموعد بدء التسجيل للباحثين عن عمل في الكويت

يبدأ التسجيل الإلكتروني للكويتيين الباحثين عن عمل، من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس الجاري، ويستمر حتي يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2021، وذلك حسب الشروط المحددة للتسجيل.

أن يكون المتقدم كويتي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام وقت التسجيل. أن لا يكون الرغب في التسجيل مقيداً بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ألا يكون مقيداً كطالب بالمدارس أو الجامعات الكويتية. أن يكون قد مر عام كامل على الأقل من ترك المتقدم لآخر وظيفة. في حالة أن يكون المسجل من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأقل لابد أن يكون العمر تجاوز 25 عام، الحصول على دورة تدريبية من معاهد القطاع الخاص لا تقل مدتها عن 9 أشهر متواصلة. المتزوج أو الأرمل أو المطلق للجنسيين.

شروط التسجيل للباحثين عن عملديوان الخدمة المدنية بالكويت

من أهم المؤسسات التابعة للحكومة الكويتية، ويهتم بتوفير الوظائف الحكومية لمختلف القطاعات والتخصصات، ويعمل الديوان على تقديم خدماته المتنوعة للمواطنين الكويتيين والتي تخص العمل، وقد حرص الديوان على توفير موقعه الإلكتروني لعرض هذه الخدمات والتقديم عليها.