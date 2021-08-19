الاشتراك في مسابقة الحلم mbc وفرصة ذهبية للفوز بـ 250.000 دولار

يبحث الآلاف من المواطنين في جميع الدول العربية، عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم mbc، من أجل تفعيل المشاركة في السحب الجديد المقبل على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من الانتهاء من سحب الحلم الأخير على جائزة بقيمة 125 ألف دولار، وفاز بها مواطن سعودي، بينما تتلقى المسابقة طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الرقم المرادف لكل دولة على حدها، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك بين الأرقام المدرجة، يمكن الاتصال والمشاركة من خلال الرقم الدولي الموحد، أو عبر خاصية الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc

في البداية ننشر لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول، مع التأكيد أنه يجب الإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك بطريقة صحيحة:

أرقام الاشتراك من مصر:

95450 للاتصال من شبكة Etisalat.

95450 للاتصال من شبكة Vodafone.

95450 للاتصال من شبكة Orange.

95450 للاتصال من شبكة Etisalat. 95450 للاتصال من شبكة Vodafone. 95450 للاتصال من شبكة Orange. أرقام الاشتراك من الامارات:

5544.

5544. أرقام الاشتراك من السعودية:

رقم موحد : 650444.

شركة stc رقم: 858888.

رقم شركة زين: 755505.

رقم موحد : 650444. شركة stc رقم: 858888. رقم شركة زين: 755505. أرقام الأردن:

98880 للاتصال من شبكة Orange.

98858 للاتصال من شبكة Umniah.

9885870 للاتصال من شبكة Zain.ر

98880 للاتصال من شبكة Orange. 98858 للاتصال من شبكة Umniah. 9885870 للاتصال من شبكة Zain.ر أرقام الاشتراك من دولة البحرين:

94000

94000 أرقام مسابقة الحلم المغرب:

9669 للاتصال من شبكة Orange.

9669 للاتصال من شبكة Inwi.

9669 للاتصال من شبكة Orange. 9669 للاتصال من شبكة Inwi. أرقام العراق:

2266 للاتصال من شبكة Asiacell.

2180 للاتصال من شبكة Korek.

1200 للاتصال من شبكة Zain.

2266 للاتصال من شبكة Asiacell. 2180 للاتصال من شبكة Korek. 1200 للاتصال من شبكة Zain. أرقام الاشتراك من سوريا:

1736 للاتصال من شبكة Mtn.

1736 للاتصال من شبكة Syriatel.

1736 للاتصال من شبكة Mtn. 1736 للاتصال من شبكة Syriatel. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من موريتانيا:

1559 للاتصال من شبكة Mauritel.

موعد سحب جائزة الـ 250.000 دولار

أما عن موعد السحب الجديد المقبل، والذي سيكون على جائزة كبرى تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أمريكي، فيمن المتوقع أن يتم السحب عليها نهاية الشهر الجاري، على أن تقام فعاليات السحب على الهواء مباشرة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي مع الإعلامي مصطفى الأغا، مع التشديد على استبعاد جميع أقارب العاملين في البرنامج حتى الدرجة الرابعة، لضمان أكبر قدر من الشفافية في الاختيار.