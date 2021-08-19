وزاره التربية نتائج الصف الثالث متوسط 2021 الدور الاول في العراق iq results

وزاره التربية نتائج الصف الثالث متوسط 2021، حددت وزارة التربية العراقية موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في كافة محافظات العراق. وهذا بعد الانتهاء التام من عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط “الدفاتر الامتحانية” على مستوى كافة مراكز التصحيح. ولم يتبقى سوى عملية التدقيق في علامات الطلاب قبل رفعها على موقع الوزارة العراقية الرسمي iq results. كما يزداد البحث حاليا من قبل الطلاب واوليائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل عن رابط نتائج الثالث متوسط 2021. والطريقة الصحيح التي يستطيع من خلالها الطالب الحصول على نتيجته بمجرد ظهورها. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على كافة التفاصيل والخطوات. التي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج الصف الثالث متوسط على هيئة ملفات pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

وزاره التربية نتائج الصف الثالث متوسط 2021

ينتظر كافة طلاب الصف الثالث وأولياء الأمور في العراق اعلان نتائج الثالث متوسط بغداد. ديالي، النجف، كربلاء، البصرة، ذي قار، واسط. يذكر ان امتحانات الصف الثالث متوسط نهاية السنة الدراسية لهذا العام الدراسي 2020-2021 تم تأجيلها لأكثر من مرة. بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد. ويمكن استخراج نتائج الصف الثالث متوسط من خلال موقع ناجح وموقع نتائجنا. او كتابة رقم الجلوس واسم الطالب في التعليقات اسفل المقال وسوف نساعده في الحصول على نتيجته فور صدورها رسميا في مختلف المحافظات بالعراق.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول العراق

يذكر ان وزارة التربية والتعليم العراقية حددت موقع إعلان نتائج الثالث متوسط في منتصف شهر أغسطس الجاري لكن تم تأجيل اعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2021 بسبب عدم الانتهاء التام من تصحيح الدفاتر الامتحانية في وقتها المحدد وسيتمكن كافة الطلاب معرفة معدلاتهم في جميع المواد والمجموع الكلي فور اعتماد النتائج في كافة المحافظات العراقية عبر رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول.

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يستطيع جميع طلاب الصف الثالث في العراق استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط حسب الاسم بصيغة pdf عبر موقع نتائجنا الإلكتروني وباتباع الخطوات التالية: