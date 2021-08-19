رسميا فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد 2021 وطريقة التسجيل والتقديم admhec.gov.jo

تقديم طلبات القبول الموحد، زاد البحث في جميع أنحاء الأردن وهذا خاصة بعد الإعلان الرسمي الخاص بنتائج التوجيهي بالأردن لعام 2021، حيث ينتظر الطلاب والطالبات الناجحين موعد فتح التقديم في وحد تنسيق القبول الموحد للعام 2021، وهذا لملئ الرغبات الخاصة بالطلاب عن التخصصات الجامعية التي يرغبون بها.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأردنية عبر حسابها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، عن الموعد الرسمي لتقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالرويس، وهذا للعام الدراسي الجديد 2021/2022، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

موعد تقديم طلبات القبول الموحد

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية عبر تويتر عن موعد تقديم طلبات القبول الموحد 2021، وهذا عبر تغريدة لها، وقد أعلنت في موقعها الإلكتروني في تقرير لها عن المزيد من التفاصيل، والتي سنلخصها لكم في النقاط التالية:

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية سيبدأ من يوم صباح يوم الخميس 19 آب 2021.

وسيتم إغلاق باب التقديم الإلكتروني في يوم السبت الساعة الثانية عشر ليلا، وهذا في اليوم الموافق 28/8/2021.

يتم تقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة www.admhec.gov.jo.

الطلاب المتاح لهم تقديم الطلاب هم الطلاب الأردنيين الحاصلين على معدل 65% أو أعلى.

يقوم الطالب او الطالبة بعد التقديم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الأردنية، وهذا الرسم يبلغ 15 دينارا أردنيا.

دفع رسم التقديم يكون إلكترونيا من خلال خدمة تسديد الفواتير من البنك المركز الأردني “فواتيركم”.

رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني الخاص بالطالب.

تقديم طلبات القبول الموحد 2021 admhec.gov.jo

ويستطيع الطالب تقديم طلبات القبول الموحد بكل سهولة إلكترونيا، وهذا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مصلحة حكومية لملئ رغباته في التخصصات الجامعية التي يرغب بها، ونتابع معكم طريقة التقديم إلكترونيا، فتابعوا معنا.