تركيا تعلن إجلاء 273 من مواطنيها في أفغانستان

وصل إلى مطار إسطنبول الدولي، صباح اليوم الخميس، 273 تركيا ضمن عمليات إجلاء أنقرة لمواطنيها من أفغانستان، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن طائرة شحن عسكرية تركية نقلت المواطنين الأتراك من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في المرحلة الأولى من عملية الإجلاء.
وأضافت الوكالة أن المجليين استقلوا في المرحلة الثانية طائرة للخطوط الجوية التركية، انطلقت من إسلام أباد ووصلت صباح الخميس مطار إسطنبول.
وفي مقابلة متلفزة أمس الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجلاء 552 مواطنا تركيا من أفغانستان.
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