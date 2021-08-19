أفادت وكالة "رويترز" بسقوط ضحايا جراء إطلاق نار من قبل مسلحي حركة "طالبان" وحادثة تدافع خلال مسيرة نظمت بمناسبة يوم الاستقلال في مدينة أسد آباد، مركز ولاية كنر شرق أفغانستان.
ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن شاهد عيان تأكيده أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم جراء الحادث، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الوفيات نجمت عن إطلاق الرصاص الحي أو التدافع.
وخرج أعداد من السكان في أسد آباد إلى الشوارع ملوحين بالعلم الوطني الأفغاني في مسيرة مماثلة لما شهدته أمس ولايتا ننكرهار وخوست.
وأفادت وسائل إعلام أمس بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل جراء إطلاق مسلحي "طالبان" النار على هذه المسيرة في مركز ننكرهار مدينة جلال آباد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى جراء إطلاق نار من قبل ”طالبان” وتدافع خلال مسيرة في أسد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.