مقتل شخصين فى إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الأمريكية، إن امرأتين لقيتا مصرعهما، بعد أن فتح مسلح النار على مصنع سيارات بوسط ولاية إنديانا.
وبحسب ضابط الشرطة ريتشارد كيلى، فإن مطلق النار المشتبه به فر من مكان الحادث فى سيارة فورد زرقاء، لكن تم إلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة وظل فى الحجز.
وقال إن الضحيتين ومطلق النار كانوا من موظفى المصنع، لكن لم يكن لديه مزيد من التفاصيل.
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