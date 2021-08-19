عبد الله يلتقي قادة طالبان.. وهذه وعودهم

كشف رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، الخميس، أن حركة طالبان تعهدات ببذل الجهود لضمان أمن الأفغان، بعيد سيطرتها على البلاد.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، استعرض عبد الله عبد الله، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه مع وفد من حركة طالبان في العاصمة كابل، مساء الأربعاء.

وقال إنه استقبل القيادي في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني والوفد المرافق له، بالإضافة إلى استقبل عددا من القادة الأفغان الآخرين بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي.

وأضاف أن أكد لوفد حركة طالبان ضرورة إعطاء الأولية لأمن الأفغان وضمان حماية ممتلكاتهم وكرامتهم، سواء في كابل أو في الولايات الأخرى.

وجدد عبد الله عبد الله موقفه بأن يدعم مستقبل أفغانستان الذي يقوم على دولة مستقلة وموحدة على الأساس العدل والإنصاف.

وفي المقابل، أكد حقاني أن حركة طالبان ستعمل بجد من أجل توفير الأمن للسكان، طالبان المساعدة من القادة السياسيين وزعماء القبائل لتحقيق الأمر.