كيفية نقل ملكية السيارة في السعودية بالخطوات وأهم الشروط المطلوبة ورابط النقل

كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب تختلف من دولة إلي أخرى، فلكل دولة سياستها الداخلية الخاصة، وقوانينها التي تختلف من واحدة إلي أخري، حيث أصبح من السهولة الآن شراء سيارة، أو نقل ملكية السيارة،وذلك بعد تطبيق عدة شروط، التى ساعدت بدورها في حماية مالك السيارة، عند تعرضه للسرقة.

كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب شروط نقل ملكية السيارة للأجانب

أصبح الآن خطوات نقل ملكية السيارة في غاية السهولة، مع ضمان حقوق البائع والمشتري، ومن أهم الشروط:

أن تكون إستمارة الفحص صالحة عند وقت نقل الملكية. يجب أن تكون السيارة لا تحمل أي مخالفات مرورية. ينبغي أن يكون سجل البائع والمشترى خالي من أي مخالفات مرورية. من الضروري أن تكون السيارة مسجلة في السجل التأميني، ويكون ساري في وقت شراء او نقل ملكية السيارة. لابد من وجود رخصة قيادة سارية، وغير منتهية.

بداية ينبغي تطبيق كل الشروط اللازمة لعملية النقل، ثم بعدها يتم خطوات النقل.

تتم هذه الإجراءات عن طريق معرض السيارات، أو الأماكن الأخري التي يتم شراء السيارات من خلالها.

ترتبط هذه الاماكن التي تقوم بنقل ملكية السيارة مرتبط إلكترونيا بإدارة المرور عن طريق خدمة اسمها “تم” ، ثم يتم عمل عقد مبايعة، وبعدها يستطيع البائع أخذ نسخة من عقد المبايعة، الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين، ويستلم المشتري أيضا نسخه أخري من عقد المبايعة، والإستمارة التي بها بيانات السيارة والمشتري.

الإجراءات المطلوبة لنقل ملكية سيارةتكاليف نقل الملكية

تختلف تكاليف نقل السيارة على حسب نوع السيارة.

تكاليف نقل ملكية سيارة خاصة ١٥٠ ريال.

وكذلك تكاليف نقل ملكية سيارة نقل خاص ١٥٠ ريال أيضا.

تكاليف نقل ملكية سيارة سير صغيرة أيضا ١٥٠ ريال.

سيارة الأجرة تكون التكلفة ٣٠٠ ريال.

أما في حالة سيارات النقل العام تكون التكلفة ٣٠٠ ريال أيضا.

الخطوات اللازمة لنقل ملكية السيارة.

ينبغي وجود إستمارة الفحص للسيارة، ولابد من التأمين، فهذا يضمن حق البائع والمشترى، ولا تتم عملية نقل ملكية السيارة إلا في حالة وجود مالك السيارة، أو وجود وكيل شرعى خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة

متي لا يتم النقل

فقد قامت هيئة المرور بالمملكة بتحديد الحالات التي لا يمكن فيها نقل ملكية السيارة وممكن طرح هذه الحالات كما يلي :

في حالة أن يكون الشخص غير سعودي بمعني إنه مقيم داخل السعودية وإذا كانت الإقامة سوف تنتهي لا يمكن نقل ملكية السيارة.

إذا كانت رخصة القيادة منتهية الصلاحية لا يمكن نقل ملكية السيارة.

إذا كانت تم إنتهاء الإستمارة لا يتم نقل ملكية السيارة.

نقل ملكية السيارة في السعودية عبر منصة أبشر

كما يتمكن من يريد نقل الملكية الخاصة بالسيارة من القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر. ويمكننا عرض طريقة وخطوات القيام بنقل الملكية للسيارة عبر أبشر كما يلي: