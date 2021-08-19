كيفية نقل ملكية السيارة في السعودية بالخطوات وأهم الشروط المطلوبة ورابط النقل

كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب تختلف من دولة إلي أخرى، فلكل دولة سياستها الداخلية الخاصة، وقوانينها التي تختلف من واحدة إلي أخري، حيث أصبح من السهولة الآن شراء سيارة، أو نقل ملكية السيارة،وذلك بعد تطبيق عدة شروط، التى ساعدت بدورها في حماية مالك السيارة، عند تعرضه للسرقة.كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب شروط نقل ملكية السيارة للأجانب
أصبح الآن خطوات نقل ملكية السيارة في غاية السهولة، مع ضمان حقوق البائع والمشتري، ومن أهم الشروط:
- أن تكون إستمارة الفحص صالحة عند وقت نقل الملكية.
- يجب أن تكون السيارة لا تحمل أي مخالفات مرورية.
- ينبغي أن يكون سجل البائع والمشترى خالي من أي مخالفات مرورية.
- من الضروري أن تكون السيارة مسجلة في السجل التأميني، ويكون ساري في وقت شراء او نقل ملكية السيارة.
- لابد من وجود رخصة قيادة سارية، وغير منتهية.
- بداية ينبغي تطبيق كل الشروط اللازمة لعملية النقل، ثم بعدها يتم خطوات النقل.
- تتم هذه الإجراءات عن طريق معرض السيارات، أو الأماكن الأخري التي يتم شراء السيارات من خلالها.
- ترتبط هذه الاماكن التي تقوم بنقل ملكية السيارة مرتبط إلكترونيا بإدارة المرور عن طريق خدمة اسمها “تم” ، ثم يتم عمل عقد مبايعة، وبعدها يستطيع البائع أخذ نسخة من عقد المبايعة، الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين، ويستلم المشتري أيضا نسخه أخري من عقد المبايعة، والإستمارة التي بها بيانات السيارة والمشتري.
تختلف تكاليف نقل السيارة على حسب نوع السيارة.
- تكاليف نقل ملكية سيارة خاصة ١٥٠ ريال.
- وكذلك تكاليف نقل ملكية سيارة نقل خاص ١٥٠ ريال أيضا.
- تكاليف نقل ملكية سيارة سير صغيرة أيضا ١٥٠ ريال.
- سيارة الأجرة تكون التكلفة ٣٠٠ ريال.
- أما في حالة سيارات النقل العام تكون التكلفة ٣٠٠ ريال أيضا.
ينبغي وجود إستمارة الفحص للسيارة، ولابد من التأمين، فهذا يضمن حق البائع والمشترى، ولا تتم عملية نقل ملكية السيارة إلا في حالة وجود مالك السيارة، أو وجود وكيل شرعى خطوات تجديد رخصة السير بالمملكةمتي لا يتم النقل
فقد قامت هيئة المرور بالمملكة بتحديد الحالات التي لا يمكن فيها نقل ملكية السيارة وممكن طرح هذه الحالات كما يلي :
- في حالة أن يكون الشخص غير سعودي بمعني إنه مقيم داخل السعودية وإذا كانت الإقامة سوف تنتهي لا يمكن نقل ملكية السيارة.
- إذا كانت رخصة القيادة منتهية الصلاحية لا يمكن نقل ملكية السيارة.
- إذا كانت تم إنتهاء الإستمارة لا يتم نقل ملكية السيارة.
كما يتمكن من يريد نقل الملكية الخاصة بالسيارة من القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر. ويمكننا عرض طريقة وخطوات القيام بنقل الملكية للسيارة عبر أبشر كما يلي:
- أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر
- ثم بعد ذلك الضغط على خيار الأفراد ومنها تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور
- كما يجب كتابة رمز التحقق المرسل إليك عبر الهاتف في المكان المخصص له
- ثم الدخول على خدمات المركبات ومنها خدمات
- ثم الضغط على خيار مبايعة المركبات
- بعد ذلك عرض السيارة وكذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بالسيارة
- وكذلك كتابة بيانات البائع الشخصية وكذلك البنكية
- ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام
- وأخيراً الضغط على تأكيد.
الوسوم
كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب تختلف من دولة إلي أخرى، فلكل دولة سياستها الداخلية الخاصة، وقوانينها التي تختلف من واحدة إلي أخري، حيث أصبح من السهولة الآن شراء سيارة، أو نقل ملكية السيارة،وذلك بعد تطبيق عدة شروط، التى ساعدت بدورها في حماية مالك السيارة، عند تعرضه للسرقة.كيفية نقل ملكية السيارة للأجانب شروط نقل ملكية السيارة للأجانب
أصبح الآن خطوات نقل ملكية السيارة في غاية السهولة، مع ضمان حقوق البائع والمشتري، ومن أهم الشروط:
- أن تكون إستمارة الفحص صالحة عند وقت نقل الملكية.
- يجب أن تكون السيارة لا تحمل أي مخالفات مرورية.
- ينبغي أن يكون سجل البائع والمشترى خالي من أي مخالفات مرورية.
- من الضروري أن تكون السيارة مسجلة في السجل التأميني، ويكون ساري في وقت شراء او نقل ملكية السيارة.
- لابد من وجود رخصة قيادة سارية، وغير منتهية.
- بداية ينبغي تطبيق كل الشروط اللازمة لعملية النقل، ثم بعدها يتم خطوات النقل.
- تتم هذه الإجراءات عن طريق معرض السيارات، أو الأماكن الأخري التي يتم شراء السيارات من خلالها.
- ترتبط هذه الاماكن التي تقوم بنقل ملكية السيارة مرتبط إلكترونيا بإدارة المرور عن طريق خدمة اسمها “تم” ، ثم يتم عمل عقد مبايعة، وبعدها يستطيع البائع أخذ نسخة من عقد المبايعة، الذي تم التوقيع عليه من كلا الطرفين، ويستلم المشتري أيضا نسخه أخري من عقد المبايعة، والإستمارة التي بها بيانات السيارة والمشتري.
تختلف تكاليف نقل السيارة على حسب نوع السيارة.
- تكاليف نقل ملكية سيارة خاصة ١٥٠ ريال.
- وكذلك تكاليف نقل ملكية سيارة نقل خاص ١٥٠ ريال أيضا.
- تكاليف نقل ملكية سيارة سير صغيرة أيضا ١٥٠ ريال.
- سيارة الأجرة تكون التكلفة ٣٠٠ ريال.
- أما في حالة سيارات النقل العام تكون التكلفة ٣٠٠ ريال أيضا.
ينبغي وجود إستمارة الفحص للسيارة، ولابد من التأمين، فهذا يضمن حق البائع والمشترى، ولا تتم عملية نقل ملكية السيارة إلا في حالة وجود مالك السيارة، أو وجود وكيل شرعى خطوات تجديد رخصة السير بالمملكةمتي لا يتم النقل
فقد قامت هيئة المرور بالمملكة بتحديد الحالات التي لا يمكن فيها نقل ملكية السيارة وممكن طرح هذه الحالات كما يلي :
- في حالة أن يكون الشخص غير سعودي بمعني إنه مقيم داخل السعودية وإذا كانت الإقامة سوف تنتهي لا يمكن نقل ملكية السيارة.
- إذا كانت رخصة القيادة منتهية الصلاحية لا يمكن نقل ملكية السيارة.
- إذا كانت تم إنتهاء الإستمارة لا يتم نقل ملكية السيارة.
كما يتمكن من يريد نقل الملكية الخاصة بالسيارة من القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر. ويمكننا عرض طريقة وخطوات القيام بنقل الملكية للسيارة عبر أبشر كما يلي:
- أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر
- ثم بعد ذلك الضغط على خيار الأفراد ومنها تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور
- كما يجب كتابة رمز التحقق المرسل إليك عبر الهاتف في المكان المخصص له
- ثم الدخول على خدمات المركبات ومنها خدمات
- ثم الضغط على خيار مبايعة المركبات
- بعد ذلك عرض السيارة وكذلك كتابة جميع البيانات الخاصة بالسيارة
- وكذلك كتابة بيانات البائع الشخصية وكذلك البنكية
- ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام
- وأخيراً الضغط على تأكيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية نقل ملكية السيارة في السعودية بالخطوات وأهم الشروط المطلوبة ورابط النقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.