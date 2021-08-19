الاتحاد الأوروبى: لا يجب السماح لروسيا والصين بالسيطرة على أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوريل، فى مؤتمر صحفى، لقد فعلنا الكثير لبناء الدولة فى أفغانستان، ونجحنا بمهمة مكافحة الإرهاب ولكن فشلنا بمهمة البناء.
وتابع، علينا دعم المفاوضات بين طالبان والأطراف الأفغانية، كذلك علينا مواصلة دعم الشعب الأفغانى وإخراج أكبر عدد ممكن من المتعاونين الأفغان.
كما أكد أن هناك أسئلة كثيرة عن سيطرة طالبان بهذه السرعة على كابول، مضيفا أنه لا يجب السماح لروسيا والصين بالسيطرة على أفغانستان.
وفيما يخص ملف اللاجئين، قال بوريل، نناقش سبل تأمين الحدود الأوروبية من موجة هجرة من أفغانستان، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
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