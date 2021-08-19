ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في هايتي إلى 2189 قتيلا

أفادت دائرة الحماية المدينة في هايتي أن حصيلة ضحايا الزلزال الأخير في البلاد ارتفعت إلى 2189 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح.
وأضافت الدائرة أنه تم تسجيل 1832 قتيلا في مقاطعة الجنوب و218 قتيلا في مقاطعة غراند أنس و137 قتيلا في مقاطعة نيب.
ووقع في هايتي صباح 14 أغسطس الجاري زلزال بقوة 7,2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 125 كيلومترا غربي العاصمة بورت أوبرنس. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد. كما أعلنت حدادا وطنيا على ضحايا الزلزال لمدة 3 أيام.
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