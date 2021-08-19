طالبان: القتلى فى مطار كابول سقطوا بسبب التدافع أو بإطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى حركة طالبان، إن الوفيات فى مطار كابول نجمت إما بسبب التدافع أو إطلاق النار، داعيا الجميع إلى مغادرة المطار والذهاب لديارهم ما لم يكن لديهم حق قانونى فى السفر.





وكانت مصادر فى "الناتو" وحركة "طالبان" قد أعلنت وصول عدد القتلى فى أحداث مطار كابول منذ يوم الأحد الماضى إلى 12 شخصا. وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذى بدأ، مطلع مايو الماضى، ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادى عشر من سبتمبر المقبل.

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