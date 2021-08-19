نيوزلندا: قوات عسكرية إلى كابول للمساعدة فى عمليات الإجلاء

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة الوزراء النيوزلندية، وفقا لموقع أر إن زد النيوزيلندى، اليوم الخميس، إن العائدين سيتم تطعيمهم جميعًا ضد فيروس كورونا، وسيكملون العزلة المُدارة عند عودتهم، موضحة أن بعض هؤلاء الأشخاص قد تتم إعادتهم.
وأشار الموقع إلى أن نيوزيلندا وقعت على بيان دولى يعبر عن القلق العميق تجاه النساء والفتيات فى أفغانستان، لافتا إلى أنه خلال حكم طالبان السابق مُنعت الفتيات من تلقى أى شكل من أشكال التعليم، بينما لم تكن المرأة قادرة على العمل أو مغادرة المنزل دون قريب ذكر.
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